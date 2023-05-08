У Миколаївській області викрили мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним

Загалом правоохоронці припинили діяльність восьми АЗС, половина з яких взагалі були нелегальними та не мали ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

Повідомляється, що заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. З огляду та це вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ.

У ході обшуків на АЗС правоохоронці вилучили 100 тонн пального, орієнтовною вартістю мільйони гривень та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Походження пального встановлюють.

Невідкладні слідчі дії тривають. Наразі перевіряють причетність до схеми працівників Головного управління Державної податкової служби Миколаївській області.

Після експертизи вилучене пальне, у разі можливості використання ЗСУ, передадуть військовим.

Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою та незаконного збуту підакцизних товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК).