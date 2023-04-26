Мільйонні обороти. В Україні викрили масштабну банду наркоторговців

Правоохоронці викрили масштабну банду торговців наркотиками в Україні. Злочинці мали мільйонні оборони та виготовляли психотропи у промислових масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні. Наркотики продавали гуртовим замовникам та у роздріб. Місячний обіг складав десятки мільйонів гривень. За місяць банда продавала майже 250 тисяч доз вартістю близько 70 млн гривень.

Користуючись воєнним станом наркоділки активізували роботу. Вони продавали наркотики навіть у прифронтових районах.

"Не полишали вони спроб проникнути та в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Щоб легалізувати наркобізнес, організатор та співучасник схеми купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Не виключають навіть сприяння представників у правоохоронних органах.

ДБР провело 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Затримано членів угрупування. Правоохоронці вилучили понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 літрів прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання та понад 60 тисяч доларів США.

Учасникам банди оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: в Україні викрили масштабну банду торговців наркотиками (dbr.gov.ua)