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У Миколаївській області селянин підірвався на протитанковій міні

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Миколаївська область, Середа 10 травня 2023 16:08
У Миколаївській області селянин підірвався на протитанковій міні Ілюстративне фото: у Миколаївській області селянин підірвався на протитанковій міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканець села Петропавлівка Березнегуватської громади підірвався на протитанковій міні у середу, 10 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний "сюрприз", залишений окупантами. Аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу", - написав він.

Шайхет вкотре закликав жителів деокупованих територій бути максимально уважними та обережними під час польових робіт.

У разі виявлення підозрілих предметів слід телефонувати 102.

Нагадаємо, два трактори підірвались на вибухівках на полях у Миколаївській області.

Окрім того, в прикордонній смузі у Рівненській області на міні підірвався трактор, через що одна людина загинула, ще одна постраждала.

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Миколаївська область
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