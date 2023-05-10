У Миколаївській області селянин підірвався на протитанковій міні
Мешканець села Петропавлівка Березнегуватської громади підірвався на протитанковій міні у середу, 10 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.
"Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний "сюрприз", залишений окупантами. Аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу", - написав він.
Шайхет вкотре закликав жителів деокупованих територій бути максимально уважними та обережними під час польових робіт.
У разі виявлення підозрілих предметів слід телефонувати 102.
Нагадаємо, два трактори підірвались на вибухівках на полях у Миколаївській області.
Окрім того, в прикордонній смузі у Рівненській області на міні підірвався трактор, через що одна людина загинула, ще одна постраждала.
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