В Николаевской области селянин подорвался на противотанковой мине
Житель села Петропавловка Березнеговатской общины подорвался на противотанковой мине в среду, 10 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.
"Мужчина выехал в поле, чтобы подготовить его к севбе и наехал на опасный "сюрприз", оставленный оккупантами. Аграрий получил осколочные ранения и сейчас получает медицинскую помощь", - написал он.
Шайхет призвал жителей деоккупированных территорий быть максимально внимательными и осторожными во время полевых работ.
В случае обнаружения подозрительных предметов следует звонить по телефону 102.
Напомним, два трактора подорвались на взрывчатках на полях в Николаевской области.
Кроме того, в пограничной полосе в Ровенской области на мине подорвался трактор, из-за чего один человек погиб, еще один пострадал.
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