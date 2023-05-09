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У Миколаївській області на вибухівках підірвалися два трактори

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Миколаївська область, Вівторок 09 травня 2023 12:03
У Миколаївській області на вибухівках підірвалися два трактори Ілюстративне фото: у Миколаївській області на вибухівках підірвалися два трактори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Два трактори підірвались на ворожих вибухових пристроях на полях у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У селі Висунськ під час земляних робіт у полі чоловік 1984 року народження наїхав трактором на невстановлений вибухонебезпечний предмет, що й спричинило вибух. Пошкоджень зазнала тільки сільськогосподарська техніка.

Така ж подія сталася у полі між селами Любомирівка та Новогригорівка. Внаслідок вибуху тракторист 1969 року народження отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовували до лікарні.

Мешканцям звільнених населених пунктів слід пам'ятати про високу мінну небезпеку, в тому числі не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті місцевості.

Нагадаємо, нещодавно трактор підірвався на міні у Херсонській області.

До того у Харківській області трактор наїхав на міну.

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Миколаївська область ДСНС
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