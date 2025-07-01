У Миколаївській області понад 50 пожеж: пошкоджено будинки та господарчі споруди

Зазначається, що станом на вечір в області було зафіксовано понад 50 пожеж, що охопили територію у понад 400 гектарів. В самому Миколаєві три пожежі.

"У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежі у Миколаївській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У ДСНС наголосили, що вогнеборці вживають всіх заходів, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, також залучено техніку для підвозу води.

"Допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок", - додали у ДСНС.