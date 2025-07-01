В Николаевской области более 50 пожаров: повреждены дома и хозяйственные постройки

Отмечается, что по состоянию на вечер в области было зафиксировано более 50 пожаров, охвативших территорию в более 400 гектаров. В самом Николаеве три пожара.

"В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Фото: пожары в Николаевской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В ГСЧС отметили, что пожарные принимают все меры, но сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, также привлечена техника для подвоза воды.

"Помогают пожарные местных пожарных охран, способствуют местные предприятия в предоставлении спецтехники и водовозок", - добавили в ГСЧС.