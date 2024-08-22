У Миколаївській області через нічний ракетний удар сталися пожежі, - ОВА

Вчора пізно ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по території Баштанського району Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, обійшлось без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Чиновник зазначив, що окупанти для цієї атаки застосували балістику.
"Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо "Іскандер-М", по Березнегуватській громаді", - розповів він у своєму Telegram.
За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками
"Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей", - додав чиновник.
Крім того, в ОВА поінформували, що вчора ввечері росармія била по Куцурубській громаді у Миколаївському районі, застосовуючи для атак артилерію.
Постраждалих внаслідок цього обстрілу також немає, розповів Кім.
Раніше повідомлялося, що 16 серпня російські терористи вдарили дроном по службовій автівці поліції у Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.
Також нагадаємо, що 6 серпня в Очаківській та Коблівській громадах Миколаївської області через падіння уламків збитих "Шахедів" сталися пожежі, були пошкоджені цивільні об'єкти.
Крім того, перед цим ми писали, що 27 червня у Миколаївській області уламки збитої ракети впали на трасу, внаслідок чого сталася ДТП та були поранені.
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