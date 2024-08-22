В Николаевской области из-за ночного ракетного удара произошли пожары, - ОВА

Чиновник отметил, что оккупанты для этой атаки применили баллистику.

"Ночью, 21 августа, в 23:05 враг ударил баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", по Березнеговатской общине", - рассказал он в своем Telegram.

По словам главы ОВА, в результате удара возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который уже был ликвидирован пожарными.

"Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека", - добавил чиновник.

Обстрелы Николаевской области

Кроме того, в ОВА проинформировали, что вчера вечером росармия била по Куцурубской общине в Николаевском районе, применяя для атак артиллерию.

Пострадавших в результате этого обстрела также нет, рассказал Ким.

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