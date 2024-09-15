У Миколаївській області через атаку дронів вночі пошкоджене підприємство і горіли склади

Чиновник розповів, що постраждалих немає.

"У ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав глава ОВА у своєму Telegram.

Він зазначив, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих безпілотників було "пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі".

Чиновник додав, що також виникла пожежа на складських приміщеннях.

Крім того, передав керівник адміністрації, у Миколаївському районі цієї ночі, 02:28, під атаку з боку російських загарбників потрапила Куцурубська громада та її акваторія. Для ударів ворог застосував FPV-дрони.

"Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади. Постраждалих немає", - поінформував Кім.