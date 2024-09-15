В Николаевской области из-за атаки дронов ночью повреждено предприятие и горели склады

Чиновник рассказал, что пострадавших нет.

"В ночь на 15 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БПЛА типа "Shahed 131/136", - написал глава ОВА в своем Telegram.

Он отметил, что в результате боевой работы и падения обломков сбитых беспилотников было "повреждение на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе".

Чиновник добавил, что также возник пожар на складских помещениях.

Кроме того, передал руководитель администрации, в Николаевском районе этой ночью, 2:28, под атаку со стороны российских захватчиков попала Куцурубская община и ее акватория. Для ударов враг применил FPV-дроны.

"Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел общины. Пострадавших нет", - проинформировал Ким.