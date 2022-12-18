У Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

Нагадаємо, 10 грудня в Чернігівській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, внаслідок чого постраждали усі пасажири маршрутки.

Раніше в Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру, в результаті цього загинула людина.

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