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В Николаевской области автомобиль упал с моста: пять человек погибли, из них двое детей

Фото: в Николаевской области автомобиль упал с моста: пять человек погибли, из них двое детей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что сегодня около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в с. Конецполь Первомайской территориальной общины с автомобильного моста в г. Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma. В результате этого погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 года рождения).

Спасатели деблокировали тела погибших, используя гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

Транспортное средство изъяли из водоема на берег с помощью крана.

Напомним, 10 декабря в Черниговской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали все пассажиры маршрутки.

Ранее в Одесской области пассажирский автобус влетел в фуру, в результате погиб человек.

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ДТПАварияГСЧСНиколаевская область