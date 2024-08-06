Миколаївська область першою завершила будівництво фортифікацій, - ОВА

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, під час повномасштабної війни з Росією прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, а також залучають підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

До того ж Верховна Рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій в Україні.

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