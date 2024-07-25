Роботи з будівництва фортифікацій у Херсонській області виконані на 97%, - Шмигаль

У Херсонській майже закінчили процес зведення оборонних фортифікацій. Роботи з будівництва виконані на 97%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт за цим напрямом зараз складає 97%", - зазначив прем'єр-міністр.

Кабінет міністрів провів виїзне засідання у Херсонській області. Одне з головних питань під час засідання було будівництво фортифікацій.

Будівництво фортифікацій

Варто зазначити, що під час повномасштабної війни в Україні проводять масштабне будівництво оборонних фортифікацій. Його проводить місцева влада спільно з військовими.

Фортифікації будують у прикордонних та прифронтових областях для убезпечення від атак ворога. Ще у травні Міноборони повідомляло, що у п'яти регіонах закінчують будівництво фортифікацій. Йдеться про Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Харківську області.

Раніше Верховна Рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій в Україні.

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