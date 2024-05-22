Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

До складу комісії увійшли вісім парламентів від фракції "Слуга народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп Ради. Головою ТСК було призначено нардепа Миколу Задорожного (фракція "Слуга народу").

Будівництво фортифікацій

Нагадаємо, в Україні будують фортифікації на прикордонних та прифронтових територій. Як повідомляло Міністерство оборони, у п'яти регіонах України завершується будівництво оборонних фортифікацій. Йдеться про Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Харківську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська на півночі Харківської області дійшли до першої з трьох ліній оборони. За його словами, першу та другу лінію будують військові, а третю лінію - місцева влада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.