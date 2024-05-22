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Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів

Київ, Середа 22 травня 2024 12:14
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Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів Фото: Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Рішення про створення ТСК підтримали 277 народних депутатів.

Рада створила ТСК щодо фортифікацій і закупівлі дронів

t.me/yzheleznyak

До складу комісії увійшли вісім парламентів від фракції "Слуга народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп Ради. Головою ТСК було призначено нардепа Миколу Задорожного (фракція "Слуга народу").

До повноважень ТСК входить вивчення обставин та підготовки питань щодо:

  • потреб українських військових у безпілотниках та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю дронів;
  • аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотників військовим частинам, підрозділам ЗСУ та інших військових формувань;
  • облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.

Будівництво фортифікацій

Нагадаємо, в Україні будують фортифікації на прикордонних та прифронтових територій. Як повідомляло Міністерство оборони, у п'яти регіонах України завершується будівництво оборонних фортифікацій. Йдеться про Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Харківську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська на півночі Харківської області дійшли до першої з трьох ліній оборони. За його словами, першу та другу лінію будують військові, а третю лінію - місцева влада.

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