Николаевская область первой завершила строительство фортификаций, - ОВА

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, во время полномасштабной войны с Россией приграничные и прифронтовые области Украины укрепляют с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, а также привлекают подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

К тому же, Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

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