RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Николаевская область первой завершила строительство фортификаций, - ОВА

Фото: фортификационные постройки "зубы дракона" (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Задания по строительству фортификационных сооружений в Николаевской области выполнены на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской ОВА.

"Задача по строительству фортификационных сооружений выполнена на 100%", - рассказал заместитель главы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи во время встречи с первым заместителем министра обороны Иваном Гаврилюком.

По его словам, Николаевская область первой предоставила пакет документов по фортификациям на утверждение.

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким добавил, что сегодня еще продолжается проверка на добропорядочность подрядчиков, которые занимались строительством фортификаций.

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, во время полномасштабной войны с Россией приграничные и прифронтовые области Украины укрепляют с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, а также привлекают подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

К тому же, Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна в Украине