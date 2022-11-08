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Миколаївська область готується до евакуації? Кім відреагував на інформацію з мережі

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Миколаївська область, Вівторок 08 листопада 2022 10:34
Миколаївська область готується до евакуації? Кім відреагував на інформацію з мережі Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім спростував поширену в мережі інформацію про підготовку до евакуації у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника ОВА.

"Там розганяється фейк по мережі про те, що Миколаївська область готується до евакуації від імені, мовляв, ця інформація Дмитра Плетенчука, нашого прес-офіцера. Це не так, просто створили клон і через маленькі групи розкидають. Ми не збираємося нікуди евакуюватися, вірніше збираємося , але у бік Херсона", - заявив Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі , які успішно полюють і збивають іранські дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, нещодавно на Миколаївщині збили черговий іранський дрон-камікадзе. Лише у ніч із 4 на 5 листопада було знищено 6 одиниць "Шахедів".

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