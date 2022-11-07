ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Миколаєві знайшли ефективний спосіб боротьби з "Шахедами": в ОВА розкрили подробиці

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 12:10
В Миколаєві знайшли ефективний спосіб боротьби з "Шахедами": в ОВА розкрили подробиці Фото: в Миколаєві знайшли ефективний спосіб боротьби з "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова пресофіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходить далі.

"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Миколаївській області збили черговий іранський дрон-камікадзе. Лише у ніч з 4 на 5 листопада було знищено 6 одиниць "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Миколаїв Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла
У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ