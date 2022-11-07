В Миколаєві знайшли ефективний спосіб боротьби з "Шахедами": в ОВА розкрили подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова пресофіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходить далі.

"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив Плетенчук.