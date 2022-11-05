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В Миколаївській області військові знищили дрон-камікадзе

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Субота 05 листопада 2022 18:02
В Миколаївській області військові знищили дрон-камікадзе Фото: в Миколаївській області військові знищили дрон-камікадзе (twitter.com/ng_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаївській області наші воїни збили черговий іранський дрон-камікадзе. У ніч з 4 на 5 листопада було знищено 6 одиниць "Шахедів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт НГУ.

"Миколаївські гвардійці знищили черговий "Shahed 136" Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", - п ише пресслужба.

Фото: в Миколаївській області військові знищили дрон-камікадзе (twitter.com/ng_ukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 4 листопада у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.

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