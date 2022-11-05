В Миколаївській області наші воїни збили черговий іранський дрон-камікадзе. У ніч з 4 на 5 листопада було знищено 6 одиниць "Шахедів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт НГУ.

"Миколаївські гвардійці знищили черговий "Shahed 136" Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", - п ише пресслужба. Фото: в Миколаївській області військові знищили дрон-камікадзе (twitter.com/ng_ukraine)