На Миколаївщині змінюється час комендантської години, - ОВА

Зміна комендантської години на Миколаївщині

За словами Решетілова, було проведено засідання Ради оборони Миколаївської області.

"Серед інших важливих для регіону питань ухвалили рішення про зміну часу комендантської години", - каже він.

Чиновник підписав відповідний наказ № 30 від 21.09.2026.

"Відтак з 22 вересня 2026 року на всій території Миколаївської області комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення діятимуть з 01:00 до 05:00", - уточнив він.

Решетілов попросив всіх жителів області:

дотримуватися встановлених правил,

не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше РБК-України писало, що у Вінницькій області скорочують тривалість комендантської години. З 21 вересня вона діятиме з 01:00 до 05:00.

Також повідомлялося, що деякі регіони України скоротили тривалість комендантської години після рекомендацій Кабміну щодо перегляду підходів до нічних обмежень.