На Миколаївщині російський дрон влучив у приміський поїзд

Пасажири та локомотивна бригада не постраждали - завдяки завчасному попередженню про небезпеку всіх встигли евакуювати.

За повітряними загрозами цілодобово стежить моніторинговий центр Укрзалізниці. Він завчасно передав поїзній бригаді команду діяти й вивести пасажирів у безпечне місце.

Що відбувається на місці події

Наразі на місці удару працюють екстрені служби та залізничники. Вони ліквідовують наслідки атаки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі проти 25 серпня через масовану атаку РФ тимчасово зупинили роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на кордоні з Молдовою.