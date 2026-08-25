В Николаевской области российский дрон попал в пригородный поезд

В Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря заблаговременному предупреждению об опасности всех успели эвакуировать.
За воздушными угрозами круглосуточно следит мониторинговый центр Укрзализныци. Он раньше времени передал поездной бригаде команду действовать и вывести пассажиров в безопасное место.
В настоящее время на месте удара работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью на 25 августа из-за массированной атаки РФ временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.
Причиной стало повреждение инфраструктуры пункта в результате удара ударными беспилотниками, движение через границу пока не осуществляется.
Напомним, в то же утро кафиры нанесли удар по Конотопу на Сумщине.
В результате атаки пострадала 14-летняя девочка, а в городе уничтожили железнодорожный путь и несколько объектов Укрзализныци, повредили жилой дом и оставили часть города без газа.