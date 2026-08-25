RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Николаевской области российский дрон попал в пригородный поезд

11:21 25.08.2026 Вт
1 мин
Последствия атаки еще ликвидируют
aimg Елена Чупровская
Фото: оккупанты снова атаковали поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря заблаговременному предупреждению об опасности всех успели эвакуировать.

За воздушными угрозами круглосуточно следит мониторинговый центр Укрзализныци. Он раньше времени передал поездной бригаде команду действовать и вывести пассажиров в безопасное место.

Что происходит на месте происшествия

В настоящее время на месте удара работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью на 25 августа из-за массированной атаки РФ временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.

Причиной стало повреждение инфраструктуры пункта в результате удара ударными беспилотниками, движение через границу пока не осуществляется.

Напомним, в то же утро кафиры нанесли удар по Конотопу на Сумщине.

В результате атаки пострадала 14-летняя девочка, а в городе уничтожили железнодорожный путь и несколько объектов Укрзализныци, повредили жилой дом и оставили часть города без газа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяПоезда