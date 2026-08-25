Окупанти вдарили по Конотопу: знищено колії, підприємства та будинки, поранено дитину

Уночі росіяни знову вдарили по Конотопу. Постраждала дитина - 14-річна дівчинка, а в місті пошкоджено десятки будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Постраждала 14-річна дівчинка

Унаслідок нового нічного удару ворога по Конотопу постраждала дитина - дівчинка 14 років.

Що зруйновано та пошкоджено в місті

За словами Семеніхіна, атака завдала значної шкоди інфраструктурі міста. Зокрема:

знищено ще одне агропідприємство;

частина міста залишилася без газопостачання;

зруйновано житловий будинок звичайної родини;

пошкоджено десятки будівель і споруд;

знищено залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці.

Мер зазначив, що Росія не змогла перемогти Україну на полі бою, тож тепер у притаманній їй манері тероризує мирне населення.

"Дякую Богові, що всі живі після цього удару", - написав Семеніхін.

Тим часом уночі проти 25 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами - ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М", керовану ракету Х-31П та близько 150 ударних безпілотників типу Shahed.