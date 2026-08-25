На Миколаївщині російський дрон влучив у приміський поїзд
На Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський поїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Пасажири та локомотивна бригада не постраждали - завдяки завчасному попередженню про небезпеку всіх встигли евакуювати.
За повітряними загрозами цілодобово стежить моніторинговий центр Укрзалізниці. Він завчасно передав поїзній бригаді команду діяти й вивести пасажирів у безпечне місце.
Що відбувається на місці події
Наразі на місці удару працюють екстрені служби та залізничники. Вони ліквідовують наслідки атаки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі проти 25 серпня через масовану атаку РФ тимчасово зупинили роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на кордоні з Молдовою.
Причиною стало пошкодження інфраструктури пункту внаслідок удару ударними безпілотниками, рух через кордон наразі не здійснюється.
Нагадаємо, того ж ранку окупанти завдали удару по Конотопу на Сумщині.
Внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка, а в місті знищили залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці, пошкодили житловий будинок і залишили частину міста без газу.