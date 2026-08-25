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На Миколаївщині російський дрон влучив у приміський поїзд

11:21 25.08.2026 Вт
1 хв
Наслідки атаки ще ліквідовують
aimg Олена Чупровська
На Миколаївщині російський дрон влучив у приміський поїзд Фото: окупанти знову атакували поїзд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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На Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Пасажири та локомотивна бригада не постраждали - завдяки завчасному попередженню про небезпеку всіх встигли евакуювати.

За повітряними загрозами цілодобово стежить моніторинговий центр Укрзалізниці. Він завчасно передав поїзній бригаді команду діяти й вивести пасажирів у безпечне місце.

Що відбувається на місці події

Наразі на місці удару працюють екстрені служби та залізничники. Вони ліквідовують наслідки атаки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі проти 25 серпня через масовану атаку РФ тимчасово зупинили роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на кордоні з Молдовою.

Причиною стало пошкодження інфраструктури пункту внаслідок удару ударними безпілотниками, рух через кордон наразі не здійснюється.

Нагадаємо, того ж ранку окупанти завдали удару по Конотопу на Сумщині.

Внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка, а в місті знищили залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці, пошкодили житловий будинок і залишили частину міста без газу.

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