В Николаевской области российский дрон попал в пригородный поезд

В Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря заблаговременному предупреждению об опасности всех успели эвакуировать.

За воздушными угрозами круглосуточно следит мониторинговый центр Укрзализныци. Он раньше времени передал поездной бригаде команду действовать и вывести пассажиров в безопасное место.

Что происходит на месте происшествия

В настоящее время на месте удара работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью на 25 августа из-за массированной атаки РФ временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.