ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Николаевской области российский дрон попал в пригородный поезд

11:21 25.08.2026 Вт
1 мин
Последствия атаки еще ликвидируют
aimg Елена Чупровская
В Николаевской области российский дрон попал в пригородный поезд Фото: оккупанты снова атаковали поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали благодаря заблаговременному предупреждению об опасности всех успели эвакуировать.

За воздушными угрозами круглосуточно следит мониторинговый центр Укрзализныци. Он раньше времени передал поездной бригаде команду действовать и вывести пассажиров в безопасное место.

Что происходит на месте происшествия

В настоящее время на месте удара работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью на 25 августа из-за массированной атаки РФ временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.

Причиной стало повреждение инфраструктуры пункта в результате удара ударными беспилотниками, движение через границу пока не осуществляется.

Напомним, в то же утро кафиры нанесли удар по Конотопу на Сумщине.

В результате атаки пострадала 14-летняя девочка, а в городе уничтожили железнодорожный путь и несколько объектов Укрзализныци, повредили жилой дом и оставили часть города без газа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией