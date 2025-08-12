ua en ru
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу: у вогні 40 гектарів лісу (фото)

Україна, Вівторок 12 серпня 2025 12:53
UA EN RU
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу: у вогні 40 гектарів лісу (фото) Фото: на місці працюють 75 вогнеборців (ДСНС Telegram)
Автор: РБК-Україна

В Миколаївській області трапилась масштабна пожежа в Андріївському лісовому урочищі. Вже майже добу триває боротьба з вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Facebook.

Відомо, що станом на ранок 12 серпня рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 40 гектарів.

Пожежа спалахнула вчора, о першій годині дня, але повідомлення надійшло вже тоді, коли полум’я встигло поширитися. Те, що поруч немає джерел води, а також поривчастий вітер ускладнюють процес гасіння.

До роботи залучено 75 вогнеборців та 16 спецавтомобілів державної служби. Від лісового господарства - 20 працівників і 6 одиниць техніки.

Фото: рятувальники працюють майже добу (ДСНС Facebook)

На допомогу рятувальникам прийшли місцеві жителі, підприємці та фермери, які надали техніку для підвозу води й опашки території.

"Моніторинг обстановки ведеться з повітря. Кожна хвилина - це зусилля десятків людей, які стоять на захисті нашого лісу. Дякуємо всім, хто зараз поруч із вогнеборцями!" - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні ворог атакував Харківську область, в результаті чого виникло п'ять пожеж. Найбільше постраждав Чугуївський район.

Також нещодавно через атаку російських дронів на Одещині спалахнула пожежа. Разом з тим постраждав працівник АЗС.

Ще РБК-Україна повідомляло про лісову пожежу неподалік Запорізької АЕС.

