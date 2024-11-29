Миколаїв та більша частина області залишилися без світла: у чому причина

Як повідомили енергетики, станом на 8:00 близько 70% Миколаївської області, зокрема і місто Миколаїв, знеструмлені. При цьому в районах, де відновили живлення, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

За словами Кіма, причиною відключення світла був обрив електромережі. Енергетики вже знайшли місце аварії.

"Обіцяють до 11:00 відремонтувати та почати заживлення знову", - додав голова Миколаївської області.