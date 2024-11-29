Николаев и большая часть области остались без света: в чем причина

Как сообщили энергетики, по состоянию на 8:00 около 70% Николаевской области, в том числе и город Николаев, обесточены. При этом в районах, где возобновили питание, продолжают действовать графики почасовых отключений света.

По словам Кима, причиной отключения света был обрыв электросети. Энергетики уже обнаружили место аварии.

"Обещают до 11:00 отремонтировать и начать заживление снова", - добавил глава Николаевской области.