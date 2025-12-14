Миколаїв повністю залишився без води та світла: в чому причина

"Вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", - повідомив Кім.

Також внаслідок відключення електроенергії з 11.45 припинено водопостачання по всьому місту.

"З відновленням електропостачання вода знову з'явитися у ваших домівках.

Враховуйте час необхідний для відновлення водопостачання до ваших будинків", - зазначили у "Миколаївводоканал".