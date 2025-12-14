Николаев полностью остался без воды и света: в чем причина

Атака на Николаев 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. Пострадали пять человек.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работал с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.