Миколаїв повністю залишився без світла через атаку РФ: де шукати Пункти незламності

"Російські терористи вкотре атакували Миколаївщину. Без електроенергії залишився і Миколаїв. Розгортаємо пункти незламності. Після завершення повітряної тривоги всі Пункти будуть відкриті", - повідомив мер.

Адреси Пунктів незламності можна переглянути за посиланням.

Адреси точок видачі води, які працюють під час вимкнення електроенергії можна знайти за посиланням.

Медичні заклади працюють у штатному режимі, надання допомоги безперервне.

Водопостачання подається. Актуальну інформацію про ремонтні роботи можна знайти на сторінці водоканалу.

На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов. Не припиняли свою роботу автобуси та маршрутні таксі.

"Після відновлення електропостачання не вмикайте одразу електроприлади та побутову техніку. Адже можливі стрибки напруги можуть призвести до їх пошкодження", - попередив Сєнкевич.