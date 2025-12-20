Николаев полностью остался без света из-за атаки РФ: где искать Пункты несокрушимости

Вследствие российской атаки в ночь на 20 декабря Николаев полностью остался без электроэнергии. В городе развернули Пункты несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.
"Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевскую область. Без электроэнергии остался и Николаев, разворачиваем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все Пункты будут открыты", - сообщил мэр.
Адреса Пунктов несокрушимости можно посмотреть по ссылке.
Адреса точек выдачи воды, которые работают во время отключения электроэнергии можно найти по ссылке.
Медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывное.
Водоснабжение подается. Актуальную информацию о ремонтных работах можно найти на странице водоканала.
На маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Не прекращали свою работу автобусы и маршрутные такси.
"После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению", - предупредил Сенкевич.
Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря снова атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области.
Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно приводят в порядок потребителей.
По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.
Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.