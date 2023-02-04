Миколаїв отримав 5 млн євро від Данії: на що пішли кошти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Миколаївської міської ради.

В публікації йдеться, що ці кошти направляють на відновлення систем водопостачання та опалення, мобільні котельні, будівельні матеріали та "все, що потрібно, аби місто вижило в умовах зими".

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, данські партнери допомагають також і вирішувати інші нагальні потреби, наприклад, щодо підтримки стабільної роботи міського господарства у воєнний час.