Николаев получил 5 млн евро от Дании: на что пошли средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Николаевского городского совета.

В публикации говорится, что эти средства направляются на восстановление систем водоснабжения и отопления, мобильных котельных, строительных материалов и "все, что нужно, чтобы город выжил в условиях зимы".

По словам городского головы Александра Сенкевича, датские партнеры помогают также и решать другие неотложные потребности, например, по поддержанию стабильной работы городского хозяйства в военное время.