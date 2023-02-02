Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні, - ЗМІ
Уряд Данія хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLFI.
Директор з продажу німецької компанії Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстен Пітер повідомив виданню, що Данія вирішила викупити частину танків Leopard 1, які Збройні сили продали компанії у 2010 році. За його словами, FFG має 99 колишніх датських танків типу Leopard 1A5, які зберігаються на складі у Фленсбурзі.
"Ми ще не почали реконструкцію жодного з танків, але ми провели огляд. Ми прийшли до висновку, що ми можемо мати 20 танків, відремонтованих і готових до відправки протягом трьох місяців, і ще 20 танків через шість місяців", - сказав він.
Джерела, близькі до процесу, підтвердили виданню, що уряд планує викупити "велику двозначну кількість" танків у FFG та відправити їх в Україну якомога швидше. Однак це торгівля, яку має схвалити уряд Німеччини, і остаточна угода ще не укладена.
Додамо, що танк Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною вести вогонь на дистанцію до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Має боєзапас у 60 снарядів (42 у корпусі та 18 у башті).
РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливість передачі Україні танків.
Як повідомлялося раніше, Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.
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