ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 02 лютого 2023 12:13
Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні, - ЗМІ Фото: Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні (deviantart.com.liam2010)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Данія хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLFI.

Директор з продажу німецької компанії Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстен Пітер повідомив виданню, що Данія вирішила викупити частину танків Leopard 1, які Збройні сили продали компанії у 2010 році. За його словами, FFG має 99 колишніх датських танків типу Leopard 1A5, які зберігаються на складі у Фленсбурзі.

"Ми ще не почали реконструкцію жодного з танків, але ми провели огляд. Ми прийшли до висновку, що ми можемо мати 20 танків, відремонтованих і готових до відправки протягом трьох місяців, і ще 20 танків через шість місяців", - сказав він.

Джерела, близькі до процесу, підтвердили виданню, що уряд планує викупити "велику двозначну кількість" танків у FFG та відправити їх в Україну якомога швидше. Однак це торгівля, яку має схвалити уряд Німеччини, і остаточна угода ще не укладена.

Додамо, що танк Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною вести вогонь на дистанцію до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Має боєзапас у 60 снарядів (42 у корпусі та 18 у башті).

РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливість передачі Україні танків.

Як повідомлялося раніше, Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Військова допомога
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників