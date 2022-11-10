Миколаїв готує гуманітарну допомогу для звільненої Снігурівки: що направлять

За словами Кіма, Миколаїв, в якості гуманітарної допомоги, планує надіслати:

їжу;

термінали Starlink;

генератори.

"Чекатимемо офіційних повідомлень від ЗСУ. Від себе скажу, що представники влади району недалеко. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, Starlink, генераторами. Відразу надсилатимемо допомогу людям, які перебували в окупації тривалий час. Я теж хочу з вами всім поділитися, але маю чекати офіційного підтвердження, але я знаю, що все добре. Думаю, завтра вранці надішлемо допомогу", - заявив Кім.