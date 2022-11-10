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Миколаїв готує гуманітарну допомогу для звільненої Снігурівки: що направлять

Фото: Миколаїв готує гуманітарну допомогу для звільненої Снігурівки (Getty (Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни повідомили про звільнення Снігурівки Миколаївської області. Миколаїв вже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

За словами Кіма, Миколаїв, в якості гуманітарної допомоги, планує надіслати:

  • їжу;
  • термінали Starlink;
  • генератори.

"Чекатимемо офіційних повідомлень від ЗСУ. Від себе скажу, що представники влади району недалеко. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, Starlink, генераторами. Відразу надсилатимемо допомогу людям, які перебували в окупації тривалий час. Я теж хочу з вами всім поділитися, але маю чекати офіційного підтвердження, але я знаю, що все добре. Думаю, завтра вранці надішлемо допомогу", - заявив Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові повідомили про звільнення Снігурівки. Воїни оприлюднили відео з населеного пункту.

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