Николаев готовит гуманитарную помощь для освобожденной Снигиревки: что направят

Украинские воины сообщили об освобождении Снигиревки Николаевской области. Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь населенному пункту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.
По словам Кима, Николаев, в качестве гуманитарной помощи, планирует отправить:
"Будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что представители власти района недалеко. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, Starlink, генераторами. Сразу будем отправлять помощь людям, которые находились в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром отправим помощь", - заявил Ким.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки. Воины обнародовали видео из населенного пункта.
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