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Миколаїв був під ударом ракет зранку: що відомо про атаку РФ

Фото: росіяни атакували Миколаїв зранку 21 квітня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. З'явились перші деталі обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами", - розповів він.

За словами голови ОВА, тип зброї встановлюється.

"Постраждалих та пошкоджень немає", - констатував Кім.

Пасхальне "перемир'я" Росії

19 квітня глава Кремля Володимир Путін оголосив про великоднє "перемир'я". Російська сторона нібито призупинила на деякий час всі бойові дії. Ця "перерва" мала тривати з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Насправді росіяни не припиняли обстріли позицій ЗСУ на фронті і вбили, зокрема, мешканця Станіслава Херсонської області. Водночас за цей час повітряна тривога в Україні не оголошувалась.

Але вже близько 1:00 понеділка, 21 квітня, у низці областей України вперше огосили тривогу після закінчення "перемир'я". Військові фіксували розвідувальні дрони та авіацію.

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