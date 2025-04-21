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Николаев был под ударом ракет утром: что известно об атаке РФ

Фото: россияне атаковали Николаев утром 21 апреля (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Появились первые детали обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами", - рассказал он.

По словам главы ОВА, тип оружия устанавливается.

"Пострадавших и повреждений нет", - констатировал Ким.

 

Пасхальное "перемирие" России

19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о пасхальном "перемирии". Российская сторона якобы приостановила на некоторое время все боевые действия. Этот "перерыв" должен был длиться с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

На самом деле россияне не прекращали обстрелы позиций ВСУ на фронте и убили, в частности, жителя Станислава Херсонской области. В то же время за это время воздушная тревога в Украине не объявлялась.

Но уже около 1:00 понедельника, 21 апреля, в ряде областей Украины впервые объявили тревогу после окончания "перемирия". Военные фиксировали разведывательные дроны и авиацию.

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