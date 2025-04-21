Николаев был под ударом ракет утром: что известно об атаке РФ

Утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Появились первые детали обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
"Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами", - рассказал он.
По словам главы ОВА, тип оружия устанавливается.
"Пострадавших и повреждений нет", - констатировал Ким.
19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о пасхальном "перемирии". Российская сторона якобы приостановила на некоторое время все боевые действия. Этот "перерыв" должен был длиться с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
На самом деле россияне не прекращали обстрелы позиций ВСУ на фронте и убили, в частности, жителя Станислава Херсонской области. В то же время за это время воздушная тревога в Украине не объявлялась.
Но уже около 1:00 понедельника, 21 апреля, в ряде областей Украины впервые объявили тревогу после окончания "перемирия". Военные фиксировали разведывательные дроны и авиацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.