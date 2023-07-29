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У Миколаєві зранку пролунав вибух: здетонував касетний снаряд

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Миколаїв, Субота 29 липня 2023 12:37
У Миколаєві зранку пролунав вибух: здетонував касетний снаряд Фото: у Миколаєві вибухнув снаряд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі. Попередньо здетонував касетний снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

Подія сталася зранку 29 липня у приватному секторі на вулиці Нагорній в одному з районів Миколаєва. Речник наголошує, що причиною вибуху був не обстріл, а снаряд.

За попередньою інформацією, господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.

"Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу", - зазначив речник командування.

У Миколаєві зранку пролунав вибух: здетонував касетний снаряд

Фото: у Миколаєві вибухнув снаряд (t.me/Nazars_look)

Нагадаємо, нещодавно у Будинку профспілок в Одесі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнула граната.

Поліція повідомила, що граната розірвалася у руках масажиста, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Внаслідок інциденту чоловік загинув, а його відвідувач отримав поранення.

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Миколаїв Вибух
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