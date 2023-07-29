В Николаеве утром прогремел взрыв: сдетонировал кассетный снаряд
В Николаеве прогремел взрыв в частном секторе. Предварительно сдетонировал кассетный снаряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
Событие произошло утром 29 июля в частном секторе по улице Нагорной в одном из районов Николаева. Спикер отмечает, что причиной взрыва был не обстрел, а снаряд.
По предварительной информации, хозяин одного из частных домов и еще четыре его знакомых решили разобрать кассетный снаряд. В результате боеприпас сдетонировал.
Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести, их госпитализировали.
"Отмечаю, не прикасайтесь к найденным опасным предметам, позвоните на спецлинию 102, чтобы специалисты сделали свое дело", - отметил спикер командования.
Фото: в Николаеве взорвался снаряд (t.me/Nazars_look)
Напомним, недавно в Доме профсоюзов в Одессе раздался взрыв. Позже стало известно, что взорвалась граната.
Полиция сообщила, что граната разорвалась в руках массажиста, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов. В результате инцидента мужчина погиб, а его посетитель получил ранения.
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