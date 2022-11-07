В Миколаєві знайшли ефективний спосіб боротьби з "Шахедами": в ОВА розкрили подробиці

У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова пресофіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходить далі.
"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив Плетенчук.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Миколаївській області збили черговий іранський дрон-камікадзе. Лише у ніч з 4 на 5 листопада було знищено 6 одиниць "Шахедів".
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