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В Николаеве нашли эффективный способ борьбы с "Шахедами": в ОВА раскрыли подробности

Фото: в Николаеве нашли эффективный способ борьбы с "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, оккупанты уже поняли, что им не удается успешно атаковать "Шахедами" Николаев, из-за чего дроны начали "облетать" город, если цель находит дальше.

"Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%. Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - отметил Плетенчук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Николаевской области сбили очередной иранский дрон-камикадзе. Только в ночь с 4 на 5 ноября было уничтожено 6 единиц "Шахедов".

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