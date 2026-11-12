У Миколаєві змінять тарифи на електротранспорт з 1 грудня: нові ціни й поради пасажирам

Мешканців і гостей Миколаєва попередили, що вартість проїзду в міському електротранспорті скоро зміниться. Платити за новими тарифами доведеться вже з 1 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" у Facebook.
У КП ММР "Миколаївелектротранс" розповіли, що чинна вартість проїзду діятиме до 30 листопада включно.
"Просимо не купувати квитки про запас", - наголосили у комунальному підприємстві.
Громадянам пояснили, що з 1 грудня 2026 року будуть діяти:
"Тому купуйте лише ту кількість квитків, яку плануєте використати до кінця листопада", - порадили пасажирам.
Повідомляється, що інформація про оновлену вартість проїзду буде поступово з'являтиcь:
Виходячи з даних, наявних на сайті підприємства станом на 12 листопада, вартість повного разового квитка становить:
Разовий пільговий студентський квиток (у стаціонарних точках продажу) коштує 8 гривень.
Тим часом нова вартість квитків, виходячи з опублікованої КП ММР "Миколаївелектротранс" інфографіки, становитиме 20 гривень за поїздку (або 18 гривень - за єдиним QR-кодом).
Студенти ж зможуть купувати квитки (у стаціонарних точках продажу) по 10 гривень.
Зміниться вартість й інших проїзних квитків - на один день (для трамвая та тролейбуса разом), на дві доби, на 7 і 15 днів, на місяць, а також на студентський абонемент.
У комунальному підприємстві нагадали, що робота міського електротранспорту потребує значних фінансових ресурсів.
Йдеться не лише про безпосереднє перевезення пасажирів, а й про:
Повідомляється при цьому, що за останній час суттєво зросли основні витрати, від яких безпосередньо залежить робота КП "Миколаївелектротранс".
"Зміна вартості проїзду - це необхідність, продиктована економічними умовами роботи міського електротранспорту", - наголосили у підприємстві.
"Ми розуміємо, що це питання стосується кожного пасажира. Тому вважаємо важливим відкрито пояснювати, з чого складаються витрати підприємства та які чинники впливають на вартість перевезень", - повідомили у комунальному підприємстві.
Електроенергія.
Для побутових споживачів ціна на електроенергію залишається фіксованою, однак підприємства купують її за іншими умовами (за ринковими цінами).
Відповідно, витрати на електроенергію, необхідну для руху трамваїв і тролейбусів, зростають.
Пальне.
Дизельне пальне необхідне для роботи генераторів, які підприємство використовує під час відключень електроенергії для підзарядки тролейбусів з автономним ходом.
Це дозволяє підтримувати роботу електротранспорту та зберігати рух на міських маршрутах навіть в умовах енергетичних обмежень, спричинених ворожими обстрілами.
Крім того, пальне використовується:
Ремонт та утримання інфраструктури.
Зростає вартість матеріалів, запчастин і комплектуючих, необхідних для ремонту трамвайних колій, контактної мережі, опор та іншого обладнання.
"Усе це потребує постійних вкладень, адже від технічного стану інфраструктури залежить безпека та якість перевезень", - констатували у КП.
Розвиток транспортної мережі.
Підприємство продовжує розвивати транспортну мережу:
Це потребує залучення додаткових фахівців і відповідного забезпечення роботи всіх підрозділів.
Уточнюється, що сьогодні колектив КП "Миколаївелектротранс" налічує 848 працівників (що є найбільшою кількістю за останні 30 років).
Причому кожен із них виконує свою важливу функцію для забезпечення щоденної роботи міського електротранспорту.
"Усі ці складові формують реальну собівартість перевезень. І коли зростає вартість електроенергії, пального, матеріалів, запчастин та інших необхідних ресурсів, це безпосередньо впливає на витрати підприємства", - пояснили громадянам.
Насамкінець у КП нагадали, що це - важливо для того, щоб зберігати наявні маршрути, підтримувати необхідну кількість транспорту на лініях, своєчасно ремонтувати рухомий склад та інфраструктуру, а також продовжувати розвивати транспортне сполучення міста.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що правила пільгового проїзду в транспорті України зміняться - Верховна Рада вже схвалила новий закон.
Крім того, ми пояснювали, хто має право на безкоштовний проїзд у транспорті.
Читайте також, скільки коштує проїзд у транспорті Києва (актуальні ціни на листопад).