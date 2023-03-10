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В Миколаєві затримали зрадницю, яка коригувала ворожі удари по місту

Фото: в Миколаєві затримали зрадницю, яка коригувала ворожі удари по місту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаєві, в рамках контрдиверсійних заходів, викрили поплічницю агресора, яка коригувала ракетні удари ворога по місту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці", - пише пресслужба.

Зрадниця збирала інформацію про місця базування наших воїнів й розташування критичної інфраструктури на території Миколаївської області. Для збору інформації колаборантка приховано фотографувала розташування об’єктів й фіксувала прилеглу територію.

Усі отримані дані вона надсилала ворогу через анонімний месенджер. Після цього росіяни використовували інформацію для прицільних ракетних ударів по місту.

Жінку було затримано під час спроби збору і поширення закритих відомостей.

"Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором. Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування", - додає СБУ.

Фото: в Миколаєві затримали зрадницю, яка коригувала ворожі удари по місту (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в лавах СБУ викрили співробітницю, яка виявилася прихильницею "руського міра".

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Служба безпеки УкраїниМиколаїв