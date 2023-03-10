"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских оккупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях. Таким образом она попала в поле зрения врага, дистанционно привлекшего ее к сотрудничеству", - пишет пресс-служба.

Предательница собирала информацию о местах базирования наших воинов и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевской области. Для сбора информации коллаборантка скрыто фотографировала расположение объектов и фиксировала близлежащую территорию.

Все полученные данные она посылала врагу через анонимный мессенджер. После этого россияне использовали информацию для прицельных ракетных ударов по городу.

Женщина была задержана при попытке сбора и распространения закрытых сведений.

"Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с агрессором. В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование", - добавляет СБУ.

Фото: в Николаеве задержали предательницу, корректировавшую вражеские удары по городу (ssu.gov.ua)