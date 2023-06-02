У Миколаєві вже другий день немає водопостачання: мешканцям видають воду зі свердловин

Так, "Миколаївводоканал" повідомляє, що у місті відсутнє централізоване водопостачання у зв'язку з технічними причинами.

Вони надали перелік адрес точок видачі безкоштовної очищеної води зі свердловин, а також технічної води.

Вчора "Миколаївводоканал" повідомляв, що на насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Через це воду подавали або з пониженим тиском, або вона була повністю відсутня.

Вода у Миколаєві

Зазначимо, що у місті часто трапляються аварії на водопровідній мережі, через що мешканці залишаються без водопостачання.

Наприклад, така ситуація була 12 квітня - містяни цілий день були без води.

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