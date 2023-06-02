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В Николаеве уже второй день нет водоснабжения: жителям выдают воду из скважин

Иллюстративное фото: в Николаеве уже второй день нет водоснабжения (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве уже второй день нет централизованного водоснабжения. Поэтому жителям выдают воду из скважин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевводоканал".

Так, "Николаевводоканал" сообщает, что в городе отсутствует централизованное водоснабжение в связи с техническими причинами.

Они предоставили перечень адресов точек выдачи бесплатной очищенной воды из скважин, а также технической воды.

Вчера "Николаевводоканал" сообщал, что на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Из-за этого воду подавали либо с пониженным давлением, либо она полностью отсутствовала.

Вода в Николаеве

Отметим, что в городе часто случаются аварии на водопроводной сети, из-за чего жители остаются без водоснабжения.

Например, такая ситуация была 12 апреля - горожане целый день были без воды.

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Николаев