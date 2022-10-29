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У Миколаєві втретє за день повідомляють про вибухи

Фото: У Миколаєві втретє за день повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві пролунали звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Що саме спричинило вибухи, поки що незрозуміло. Офіційної інформації від військового командування на цей час немає.

Нагадаємо, що у Миколаєві та області зранку 29 жовтня було чути звуки вибухів. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Також пізніше у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

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