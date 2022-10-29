У Миколаєві втретє за день повідомляють про вибухи

У суботу, 29 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Що саме спричинило вибухи, поки що незрозуміло. Офіційної інформації від військового командування на цей час немає.

Нагадаємо, що у Миколаєві та області зранку 29 жовтня було чути звуки вибухів. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Також пізніше у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися без оголошення повітряної тривоги в області.

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